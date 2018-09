Operação do IPEM lacra bombas de combustível adulteradas na região

Do Diário OnLine



26/09/2018 | 12:28



Operação do IPEM-SP (Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo) batizada de Olhos de Lince vistoria bombas de combustível adulteradas na manhã desta quarta-feira (26) no Grande ABC. Até as 12h, quatro postos tiveram seus equipamentos lacrados.

Ao todo, 21 estabelecimentos serão vistoriados até o fim do dia nas cidades de Santo André, São Bernardo, São Caetano e Mauá.

Em São Bernardo, o Auto Posto Vergueiro, localizado no cruzamento da Avenida Lions com a Rua Vergueiro, teve duas de suas bombas lacradas. A cada 20 litros de combustível pagos, apenas 18,7 litros efetivamente eram depositados nos reservatórios dos automóveis que abasteciam no local.

Na operação, componentes eletrônicos das bombas adulteradas são apreendidos e encaminhados ao laboratório para realização de ensaio.

O posto irregular só pode voltar a funcionar depois que todo o equipamento for regularizado. O estabelecimento é penalizado com ato de infração e multa. (Com informações de Caroline Garcia)