Veremos notícias muito boas da Coreia do Norte nos próximos meses, diz Trump

26/09/2018 | 12:08



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou achar que "veremos notícias muito boas vindo da Coreia do Norte nos próximos meses", durante seu discurso no Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU).

O republicano destacou os esforços do governo americano pela desnuclearização e disse estar "feliz de dizer que a Coreia do Norte não fez testes nucleares desde novembro", o que indicaria progresso em relação à questão. Trump também afirmou que o líder norte-coreano, Kim Jong-un, "quer paz e prosperidade" para o país asiático.

O presidente americano defendeu ainda que "algumas armas são tão violentas" que devem ser prevenidas, citando como exemplo tanto as químicas quanto as biológicas, e afirmou que as consequências da utilização de recursos como esses podem ser vistas na Síria, que, em seu discurso na ONU ontem, Trump afirmou estar enfrentando uma "crise humanitária".