Priscila Tossan, que cantou 'O Sapo Não Lava o Pé', é eliminada do 'The Voice'

26/09/2018 | 12:07



Os cantores Léo Pain, Erica Natuza, Kevin Ndjana e Isa Guerra foram definidos como os grandes finalistas desta temporada do "The Voice", que chega ao fim na próxima quinta-feira, 27.

Priscila Tossan, a participante mais comentada desta edição e que chegou a cantar "O Sapo Não Lava o Pé" para conquistar uma vaga na semifinal, chegou a receber um bônus por parte de Lulu Santos mas foi eliminada pela votação popular. AO cantar a canção infantil, Priscila foi criticada nas redes sociais. Lulu Santos chegou a pedir desculpas pela apresentação da cantora na semana passada.

A porcentagem que cada participante teve em votos do público foi revertida em pontos, ou seja, 1% era o equivalente a 1 ponto. Cada um dos jurados escolheu um membro de seu próprio time para dar um bônus de 20 pontos, antes de saber o resultado final.

Lulu deu seu bônus para Priscila, que havia conquistado apenas 36,67% dos votos após cantar "Bom Senso", de Tim Maia, perante 63,33% de Isa Guerra. Dessa forma, mesmo com o bônus, a competidora ficou com 56,67 pontos e foi eliminada.

"A gente nunca tinha percebido uma artista na história do programa. Você se tornou um fenômeno, e, como todo fenômeno, você polariza", afirmou Lulu Santos ao se despedir da cantora.

No time de Ivete Sangalo, Kevin Ndjana teve a maioria dos votos do público, com 62,33%, o que somado ao bônus da cantora lhe deu larga vantagem sobre Edson Carlos.

Algo parecido ocorreu no time de Michel Teló, em que Léo Pain obteve 65,71% da confiança do público, além dos 20 pontos de bônus do sertanejo, eliminando Lais Yasmin.

O bônus foi decisivo para o time de Carlinhos Brown, no qual que Murilo Bispo conseguiu a maioria dos votos do público, 57,77%, mas foi derrotado por Erica Natuza graças aos 20 pontos cedidos por Brown.