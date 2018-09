Anastasia minimiza fala de vice e diz não trabalhar com ideia de apoiar Bolsonaro

26/09/2018 | 11:53



O candidato do PSDB ao governo de Minas Gerais, Antonio Anastasia, minimizou nesta quarta-feira, 26, as falas do vice Marcos Montes (PSD), que sugeriu na véspera o apoio ao presidenciável Jair Bolsonaro (PSL). Em nota, Anastasia diz que a fala de Montes trata de "uma possibilidade hipotética com a qual não trabalhamos". O senador tucano reafirmou ainda no texto o apoio ao candidato Geraldo Alckmin (PSDB).

Em vídeo que viralizou na noite desta terça-feira, 25, Montes, que é deputado federal e membro da bancada ruralista, defendeu em reunião com prefeitos em Patrocínio (MG), no Alto Paranaíba, "dar as mãos" a Bolsonaro a partir do momento em que "achar que o candidato Alckmin não vai ao segundo turno".