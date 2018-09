Ciro deve receber alta nesta quarta se manter boa situação clínica, diz hospital

26/09/2018 | 11:47



O hospital Sírio-Libanês acaba divulgou no final da manhã desta quarta-feira, 26, boletim médico a respeito da intervenção cirúrgica "de menor porte, com cauterização das áreas hemorrágicas", realizada na véspera no candidato à Presidência pelo PDT, Ciro Gomes. De acordo com a nota do hospital paulistano, Ciro encontra-se em bom estado clínico e deve receber alta ainda nesta quarta, caso siga em boas condições.

Ciro Gomes deu entrada no hospital na tarde desta terça-feira, 25, com quadro de sangramento urinário espontâneo, "relacionado com crescimento benigno da próstata". "No futuro, talvez torne-se necessária novas avaliações para se evitar repetição de episódios semelhantes", diz o boletim médico.

O candidato do PDT está sendo acompanhado pelas equipes médicas dos doutores Roberto Kalil Filho e Miguel Srougi. A assessoria de imprensa de Ciro Gomes informou que ele está acompanhado da esposa e de dois filhos.

A participação de Ciro no debate do SBT/FOLHA/UOL na tarde desta quarta-feira não está comprometida, ressaltou a assessoria do candidato. A expectativa é que o ex-governador do Ceará receba alta na parte da tarde e siga direto para o emissora de TV.