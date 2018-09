Duma dá aval preliminar a reforma da Previdência alvo de protestos na Rússia

26/09/2018 | 10:34



A Duma de Estado, como é chamada a câmara baixa do Parlamento da Rússia, aprovou preliminarmente o projeto de lei da reforma da Previdência encampada pelo Kremlin, que eleva as idades mínimas da aposentadoria de homens e mulheres em cinco anos, para 65 e 60 anos, respectivamente, e foi alvo de vultosos protestos da população.

O plano do governo revoltou russos de todas as vertentes políticas. Entre os mais velhos, o medo é não viver tempo o suficiente para coletar os benefícios, enquanto as gerações mais jovens estão preocupadas que a permanência na força de trabalho de pessoas de idade mais avançada limitará suas próprias oportunidades de emprego. (Associated Press)