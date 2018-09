Governo abre processo contra Honda por infrações ao consumidor

26/09/2018 | 10:24



O Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor (DPDC) instaurou processo administrativo contra a empresa Honda Automóveis do Brasil por supostas infrações ao Código de Defesa do Consumidor. O despacho com a notificação está no Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira, 26. A empresa tem dez dias para se defender.

Segundo o documento, há indícios de que a companhia tenha violado vários trechos da legislação, em especial o artigo 12º, caput e parágrafo 1º, que se referem à responsabilidade do fabricante pela qualidade do produto para a segurança do usuário.

O DPDC, que é um órgão da Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, diz no despacho que a Honda teria deixado de comunicar à autoridade competente e aos consumidores "os fatos ocorridos decorrentes da nocividade ou a gravidade da periculosidade de seu produto cujo conhecimento seja posterior à sua colocação no mercado".

Além disso, a montadora também não teria retirado do mercado, imediatamente quando determinado pela autoridade competente, os produtos nocivos ou perigosos. O texto não especifica os veículos nem os modelos que são objeto da investigação.

Até o fechamento deste texto, a reportagem não havia obtido um posicionamento da empresa.