CVM revoga suspensão de negociação de cotas do FII Mérito

26/09/2018 | 10:19



O Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) revogou nesta quarta-feira, 26, a suspensão da negociação de cotas do Fundo de Investimento Imobiliários (FII) Mérito Desenvolvimento Imobiliário, administrado pela Planner Corretora de Valores. Segundo parecer da CVM, as irregularidades foram sanadas.

Em 18 de julho, a CVM havia suspendido a negociação de cotas do FII Mérito, ao identificar atuação irregular do fundo, com características de pirâmide financeira e indícios de fraude.

Em parecer divulgado na ocasião pela autarquia, aparentemente, os rendimentos distribuídos pelo fundo não refletiam o resultado financeiro alcançado com a gestão da carteira.

Como os valores obtidos como taxa de ingresso são reconhecidos como receita, o fundo consegue pagar rendimentos elevados, incompatíveis com os investimentos, mas gerando crescente necessidade de atração de cotistas. A última emissão aprovada, no valor de R$ 225 milhões, teve taxa de ingresso de 20%, valor que correspondia ao dobro da cobrada dos cotistas na emissão anterior.