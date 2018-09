Camex aplica antidumping contra chapas de gesso importadas do México

26/09/2018 | 10:10



A Câmara de Comércio Exterior (Camex) aplicou direito antidumping definitivo às importações brasileiras de chapas de gesso originárias do México. A decisão está no Diário Oficial da União (DOU) e terá vigência de até cinco anos. A medida será cobrada das empresas punidas sob as alíquotas de US$ 57,32/t e US$ 117,42/t. Veja aqui .