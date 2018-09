Sabrina Sato entrega que fez xixi no palco ao apresentar leilão com Roberto Justus

26/09/2018 | 10:11



Sabrina Sato não se intimida na hora de contar os micos que já pagou ao longo da carreira. Em vídeo no canal no YouTube de Rafael Cortez, a apresentadora fez uma pequena participação por celular e acabou entregando um baita podre dela mesma.

O intuito do vídeo era, na verdade, para que o convidado, Rodrigo Capella, fosse o X9 do jogo e contasse um podre de alguém. Entre Edir Macedo, Marcelo Marrom e Sabrina Sato, o apresentador escolheu dedurar Sabrina. Mas antes de contar a história, ele e Cortez tiveram a ideia de que seria melhor ligar para ela para ver se ela permitia que o caso fosse contado.

- Lembra que eu tô grávida, então tem que ser um podre leve, disse antes de ouvir o que Capella tinha para contar.

A apresentadora, que está com sete meses de gestação de sua primeira filha, fruto do relacionamento com Duda Nagle, achou o conto de Rodrigo Capella simples demais para o vídeo e acabou lembrando de uma história ainda mais inusitada.

- Fui apresentar um leilão junto com Roberto Justus e eu mijei no palco de tanta risada. Não foi um xixizinho, foi um xixizão, molhou meu sapato, molhou tudo. Eu vivo dando fora, recordou.

Depois, Capella disse que Sabrina também costuma trocar o nome dos artistas

- Ela já chamou o Agnaldo Rayol de Aguinaldo Timóteo, disse ela.

Dando risada, Sabrina Sato também confessou:

- Já chamei o Beto Barbosa de Beto Jamaica.