Apontada como favorita, Priscila Tossan é eliminada do The Voice Brasil após polêmica com música infantil

26/09/2018 | 10:11



Quem estava torcendo por Priscila Tossan no The Voice Brasil se deparou com uma triste surpresa na noite da última terça-feira, dia 25. A cantora, que era apontada como favorita ao título, foi eliminada na semifinal e deixou a vagas de finalista do time de Lulu Santos para Isa Guerra.

Lulu podia dar pontos para uma de suas competidoras, tendo escolhido Priscila para receber 20 pontos por sua apresentação. Mas nem isso foi suficiente para a permanência da cantora no reality show. E até mesmo Isa foi pega de surpresa com o resultado da votação do público:

- Eu estava muito ansiosa com tudo, a Priscila é uma pessoa muito sensacional, a gente sabe que ela tem uma personalidade muito forte, é uma artista completa, sabia que ia ser uma disputa bem difícil, contou após saber o resultado.

Depois do anúncio da novidade, boa parte dos internautas apontou a saída de Priscila como resultado da escolha da música feita por ela na última semana, quando ela cantou O Sapo Não Lava o Pé e causou revolta na web. Até mesmo Lulu Santos se posicionou depois de a cantora se justificar nas redes sociais quanto a escolha da canção.

Com a saída de Priscila da disputa, seguem para a final Léo Pain, Erica Natuza, Kevin Ndjana e Isa Guerra. E aí, para quem vai a sua torcida?