Sabrina Sato conta que fez xixi no palco durante leilão com Roberto Justus

26/09/2018 | 09:46



Sabrina Sato participou, indiretamente, do programa do humorista Rafael Cortez, no YouTube, nesta terça-feira, 25. O entrevistado do dia, Rodrigo Capella, participava do jogo X9, no qual o convidado precisa contar um "podre" de alguém.

Na ocasião, Capella deveria "entregar" uma das seguintes pessoas: bispo Edir Macedo, Marcelo Marrom ou Sabrina Sato. Ambos decidiram ligar para a apresentadora da Record TV. "É bom que seja um podre leve, porque estou grávida", disse Sabrina, que está no sétimo mês da gestação, fruto da união com o ator Duda Nagle.

Ela lembrou de uma história inusitada: "Fui apresentar um leilão junto com Roberto Justus e eu mijei no palco de tanta risada. Não foi um ''xixizinho'' não, foi um ''xixizão''. Molhou meu sapato, molhou tudo", recordou.

A apresentadora admitiu que vive "dando fora", principalmente trocando os nomes das pessoas. "Chamei Aguinaldo Rayol de Aguinaldo Timóteo. Também chamei Beto Barbosa de Beto Jamaica. Vivo dando fora", disse, rindo.