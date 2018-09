Obituário - 26 de setembro de 2018

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



26/09/2018 | 09:40



Santo André



Josephina Pivetta Galvão, 91. Natural de Monte Azul Paulista (SP). Residia em Santo André. Dia 23, em São Bernardo. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.



Pedro de Barros, 89. Natural de Catanduva (SP). Residia na Vila Linda, em Santo André. Dia 24. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.



Juvenal Vieira da Silva, 81. Natural de Viçosa (AL). Residia no Parque São Rafael, em São Paulo (SP). Dia 24. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Alcides Zanarotti, 78. Natural de Ribeirão Preto (SP). Residia na Vila Floresta, em Santo André. Dia 24. Cemitério Municipal de Dumont (SP).



Arildo Costa, 78. Natural de Avanhandava (SP). Residia no Parque Oratório, em Santo André. Dia 24. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Hilton Barbosa da Silva, 64. Natural de São Paulo (SP). Residia na Vila Junqueira, em Santo André. Dia 24. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Zaqueu Cícero de Oliveira, 59. Natural de Colorado (PR). Residia no bairro Cata Preta, em Santo André. Pedreiro. Dia 25. Cemitério Parque dos Indaiás, em Indaiatuba (SP).



São Bernardo



Teru Tahara, 102. Natural do Japão. Residia no Jardim Calux, em São Bernardo. Dia 21, em São Bernardo. Cemitério Morumbi, em São Paulo (SP).



Albina Cerantola Pulgrossi, 100. Natural de Descalvado (SP). Residia no bairro Taboão, em São Bernardo. Dia 22. Jardim da Colina.



Luiz José de Lemes, 90. Natural de Santo André. Residia na Vila São Pedro, em São Bernardo. Dia 21, em São Bernardo. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.



Maldi Gonçalves Correa, 88. Natural de Iacanga (SP). Residia no Jardim Nazareth, em São Bernardo. Dia 22, em Santo André. Memorial Jardim Santo André.



Catharina da Fonseca Siriano 86. Natural de Angra dos Reis (RJ). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 23. Cemitério da Paulicéia.



Ursula Margot Virag, 84. Natural de Ponta Grossa (PR). Residia na Vila Marlene, em São Bernardo. Dia 22. Cemitério dos Casa.



José Mussolin, 82. Natural de Cajobi (SP). Residia no Centro de São Bernardo. Dia 22. Jardim da Colina.



Mabito Okada, 77. Natural de Monte Alto (SP). Residia no Parque Anchieta, em São Bernardo. Dia 21. Cemitério Congonhas, em São Paulo (SP).



Waldomiro da Cruz, 73. Natural de Siqueira Campos (PR). Residia no bairro Cooperativa, em São Bernardo. Dia 21, em São Bernardo. Vale da Paz, em Diadema.



Manuel Jordão Amaro, 72. Natural de Portugal. Residia no Rio Grande, em São Bernardo. Dia 22. Cemitério dos Casa.



Maria Cleusa Silva, 72. Natural de Itararé (SP). Residia em Itapetininga (SP). Dia 22, em São Bernardo. Cemitério Municipal de Itararé (SP).



Antonio César Bragança de Oliveira, 67. Natural de Alegre (ES). Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 23. Jardim da Colina.



Benedito Carlos Camilo, 64. Natural de Pindamonhangaba (SP). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 21. Cemitério dos Casa.



Marlene Tavares de Oliveira, 63. Natural de Panelas (PE). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 23. Cemitério dos Casa.



Eduardo Hiroshi Sonida, 62. Natural de São Paulo (SP). Residia no Centro de São Bernardo. Dia 23. Jardim da Colina.



Gaspari Funari Neto, 59. Natural de Santo André. Residia no Jardim Borda do Campo, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 23. Jardim da Colina.



Mauá



Agostinha Santiago Avellaneda, 93. Natural de Marília (SP). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 23. Vale dos Pinheirais.



José Luiz Garcia, 88. Natural de Ouro Fino (MG). Residia na Vila Augusto, em Mauá. Dia 24. Cemitério Santa Lídia.



Bernardino Moreira Araujo, 81. Natural de Governador Valadares (MG). Dia 23. Cemitério Santa Lídia.



Lenir de Morais, 80. Natural de Santa Adélia (SP). Residia no Parque São Vicente, em Mauá. Dia 23, em Mauá. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.



Maria Alvina Filha, 68. Natural de Maceió (AL). Residia no Jardim Ipê, em Mauá. Dia 24. Vale dos Pinheirais.



José Ribamar Gomes de Souza, 66. Natural de Eugênio Barros (MA). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 23. Cemitério Santa Lídia.



João Batista de Oliveira Silva, 59. Natural de Visconde do Rio Branco (MG). Residia no Jardim Ipê, em Mauá. Dia 23. Cemitério Santa Lídia.



Juarez de Souza, 59. Natural de São Simão. Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 24, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.



Ocimar Eduardinho, 56. Natural de Santo André. Residia no Jardim Mauá. Dia 23. Vale dos Pinheirais.



Ribeirão Pires



Agenor Antonio Soares, 84. Natural de Floresta (PE). Residia no Centro de Ribeirão Pires. Dia 21. Cemitério São José.



Osmar de Alcântara Pinto, 78. Natural de Farias Brito (CE). Residia no bairro Santa Luzia, em Ribeirão Pires. Dia 21. Cemitério São José.



Maria Fernandes Costa, 67. Natural do Estado de Minas Gerais. Residia no Parque do Governador, em Ribeirão Pires. Dia 22. Cemitério São José.



Maria Aparecida Batista Leite de Camilo, 58. Natural de Pirapozinho (SP). Dia 22. Parque Andreense, Cemitério São José.



Simone Dias da Silva, 46. Natural de São Paulo (SP). Residia na Vila Nery, em Ribeirão Pires. Dia 21. Vale dos Pinheirais.



Caio Fidelis da Silva, 29. Natural de Ribeirão Pires. Residia no Jardim Guanabara, em Ribeirão Pires. Dia 22. Vale dos Pinheirais.