China divulga novas diretrizes para apoiar startups e a inovação

26/09/2018 | 09:30



O Conselho Estatal, o gabinete da China, publicou nesta quarta-feira novas diretrizes para apoiar as startups e a inovação, em sua mais recente tentativa de impulsionar o crescimento e gerar mais empregos. O governo chinês afirmou, em comunicado no site do gabinete, que expandirá para todas as companhias do setor de tecnologia os cortes de tributos e as taxas no setor de pesquisa e desenvolvimento atualmente aplicadas apenas às empresas pequenas do setor.

O Conselho Estatal afirmou ainda que buscará reduzir compulsórios e também uma política de reempréstimos para orientar mais capital às pequenas e micro empresas. O gabinete planeja acelerar a reestruturação de bancos comerciais nas cidades e permitir que mais capital privado seja investido em pequenos bancos que possam prestar melhores serviços às empresas menores do setor de tecnologia.

Mais esforços, incluindo cortes de tributos e o oferecimento de garantias de empréstimo, devem ser realizados para ajudar os trabalhadores migrantes e os mais velhos a abrir seu próprio negócio, de acordo com as diretrizes. Fonte: Dow Jones Newswires.