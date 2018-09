Em Minas, vice do tucano Anastasia sugere apoio a Bolsonaro

26/09/2018 | 08:13



O deputado federal Marcos Montes (PSD), candidato a vice-governador de Minas Gerais na chapa de Antonio Anastasia (PSDB), sugeriu em ato o apoio dele e do tucano ao presidenciável Jair Bolsonaro (PSL), a despeito de ambos fazerem parte do palanque de Geraldo Alckmin (PSDB) no Estado.

"A partir do momento que eu achar e o professor Anastasia também achar que o candidato Alckmin não vai ao segundo turno, nós precisamos dar as mãos ao candidato Bolsonaro", disse Montes, em ato com prefeitos da região do Alto Paranaíba, acompanhado de palmas dos presentes.

As falas do candidato a vice do tucano foram registradas por convidados da reunião e ganharam as redes sociais na noite desta terça-feira, 25. No vídeo, Montes diz que Alckmin é "extremamente competente", mas que, "lamentavelmente", o ex-governador de São Paulo não decola nas pesquisas. "A sociedade brasileira começa a enxergar que não é o seu momento, começa a ver que seus números não avançam", disse.

O aceno de Montes a Bolsonaro não é novidade no grupo que ele compõe no Parlamento. O deputado é um dos membros da bancada ruralista da Câmara, tendo sido presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA) entre 2015 e 2017.

Ainda que a FPA tenha entre os integrantes parlamentares que vão do PT ao PSL, a bancada é majoritariamente composta por deputados e senadores de partidos que apoiam Alckmin. No entanto, informalmente, diversos deles fazem campanha para o candidato militar.

Bolsonaro lidera as intenções de voto no primeiro turno em Minas Gerais, com índices perto dos 30%. O Estado é o segundo maior colégio eleitoral do País.