Capital paulista bate meta de vacinação contra sarampo e pólio

26/09/2018 | 07:30



A Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo informou que a cidade bateu a meta de vacinação contra poliomielite e sarampo. A cobertura de imunização atingiu 95,8% das crianças entre 1 e 5 anos para poliomielite e 95,1% para sarampo. A pasta destacou que as doses continuam disponíveis até o dia 29 de setembro em todas as unidades de saúde da capital.

A campanha, que teve início no dia 4 de agosto, aplicou até segunda-feira, dia 24, 566.721 doses da vacina antipólio e 562.898 doses da tríplice viral, que também protege contra caxumba e rubéola.

A secretaria reforçou que as crianças devem receber as vacinas contra a pólio e o sarampo mesmo que a carteirinha de vacinação esteja em dia. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.