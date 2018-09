Mundial Feminino de Basquete tem africanas na 2ª fase e surpresa belga

25/09/2018 | 23:04



O Mundial Feminino de Basquete contou com surpresas nesta terça-feira, após um dia de folga na segunda, em Santa Cruz de Tenerife, na Espanha. Duas seleções africanas avançaram na competição, obtendo feito inédito. Até então, nenhuma equipe do continente havia superado da primeira fase.

Nigéria e Senegal avançaram após campanhas inesperadas na competição mundial. As nigerianas se saíram melhor, com duas vitórias e uma derrota na fase de grupos. O segundo triunfo aconteceu nesta terça, sobre a já eliminada Argentina por 75 a 70. Garantiu, assim, a segunda colocação do Grupo B.

Por consequência, avançou no Mundial. Irá disputar um playoff contra a Grécia para tentar uma vaga nas quartas de final. Se vencer, terá pela frente a poderosa equipe dos Estados Unidos, principal candidata ao título.

Senegal, por sua vez, faturou apenas uma vitória e sofreu duas derrotas, uma delas contra a China, por 75 a 66, nesta terça. Apesar do revés, ficou com o terceiro lugar do Grupo D, desancando a Letônia, eliminada. No playoff, vai enfrentar a anfitriã Espanha, outra favorita ao troféu.

As donas da casa foram surpreendidas nesta terça ao serem batidas pela Bélgica por 72 a 63. Como consequência, as belgas garantiram a vaga direta na fase de quartas de final. E as espanholas vão precisar passar pelo playoff. Se vencerem o Senegal, vão encarar o Canadá nas quartas.

Ainda nesta terça, a seleção de Porto Rico acumulou sua terceira derrota consecutiva na competição, ao ser batida por 69 a 61 pelo Japão. O time porto-riquenho havia eliminado o Brasil na fase final das Eliminatórias. Vai se despedir do Mundial sem uma vitória sequer, na quarta e última colocação do Grupo C.

Além de Canadá, Estados Unidos e Bélgica, a outra seleção a avançar direto às quartas foi a Austrália, líder do Grupo B. As australianas vão enfrentar a vencedora do duelo entre China e Japão. Nesta terça, a Austrália selou sua campanha perfeita na fase de grupos com uma vitória sobre a Turquia por 90 a 64.

Em outros jogos do dia, a Grécia bateu a Coreia do Sul por 58 a 48, enquanto os Estados Unidos superaram a Letônia por 102 a 76. E o Canadá derrotou a França por 71 a 60.