Câmara recebe projeto que prevê assegurar alimentação

da Redação



26/09/2018 | 07:44



O governo do prefeito de São Caetano, José Auricchio Júnior (PSDB), protocolou na Câmara projeto de lei com a intenção de assegurar alimentação básica em fases específicas da vida, como na infância e na terceira idade.

Com o nome de Leite é Vida, a proposta tem o objetivo de alcançar famílias que estão em situação de vulnerabilidade social, bem como pessoas acometidas por doenças graves.

Segundo a matéria, o programa Leite é Vida, vinculado à Secretaria de Assistência e Inclusão Social, irá fornecer dois quilos de leite em pó a fim de complementar o suprimento das necessidades nutricionais.

O projeto abrange crianças a partir de 7 até 12 anos completos, desde que não possuam irmãos em idade de participação já beneficiados por outros programas semelhantes. Idosos com idade igual ou superior a 65 anos, que possuam alguma doença que necessite de complementação nutricional e que esteja especificado pelo sistema de Saúde também serão atendidos. Pessoas com doenças autoimunes, câncer ou doenças degenerativas com relatório elaborado pela rede poderão ser enquadradas.

É preciso ser residente em São Caetano há no mínimo três anos para poder ser beneficiado pelo projeto de lei.

O plano contará com comissão de apoio, avaliação e controle social, constituídos por no mínimo quatro integrantes, com representantes governamentais e não governamentais. O grupo irá acompanhar, avaliar e subsidiar a execução do programa Leite é Vida no município.

O texto será analisado pelas comissões da Câmara antes de ir para votação no plenário da Casa. da Redação