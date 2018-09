Blitz educativa orienta motoristas em porta de escola de São Caetano

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



26/09/2018 | 07:00



A Prefeitura de São Caetano realiza, até amanhã, série de blitz educativas nas principais vias da cidade. As atividades integram a Semana Nacional de Trânsito, cujo tema é Nós Somos o Trânsito. A Semob (Secretaria de Mobilidade Urbana) está atuando com agentes para conscientizar os condutores (de transporte escolar, pais de alunos, funcionários) a respeitar as regras viárias nos arredores das instituições de ensino, especialmente em horários de entrada e de saída de estudantes.

Além da distribuição, aos condutores, de sacolinhas para coleta de lixo para veículos e de folhetos informativos, agentes de trânsito entregam cartazes da campanha nos coletivos, nas escolas e nos próprios públicos. Tudo com o intuito de estimular a adoção de práticas responsáveis no trânsito.

Em frente à Emef (Escola Municipal de Ensino Fundamental) Sylvio Romero, no bairro Olímpico, os condutores escolares foram abordados e receberam material informativo, ontem. O condutor Eduardo Clemente, 60 anos, aprovou a iniciativa. “É importante. Precisamos reforçar com os pais a necessidade do uso do cinto de segurança, porque algumas crianças ainda são resistentes”, afirmou.

O agente de Segurança Irineu Gallo, 37, foi buscar o pequeno Marcos, 9, ao fim da aula e também elogiou a campanha. “Principalmente com relação ao celular (é importante a conscientização). A maioria dos motoristas usa (o aparelho) enquanto dirige. Para quem circula de moto é um perigo ainda maior, eles (condutores) não nos vêem nos retrovisores”, citou.

A coordenadora de Educação para o Trânsito da Semob, Gimeres Veloso, endossou a percepção de Gallo e afirmou que o celular é hoje o grande vilão dos acidentes no trânsito. Aumenta em 400% a chance das ocorrências. “Nosso subtema na cidade é O trânsito é feito de gente como a gente, para lembrar às pessoas que a solução está em cada um de nós”, completou. Gimeres avalia que a recepção da população em relação à campanha tem sido positiva. “Muitos se surpreendem por ser uma ação educativa e não punitiva”, concluiu.