Após briga, torcedores do Santo André permanecem internados

João Victor Romoli



25/09/2018 | 20:03



Os dois torcedores do Santo André, que estiveram na briga generalizada com adeptos do São Caetano, no último sábado, na sede da Fúria Andreense, na Vila América, permanecem hospitalizados no CHM (Centro Hospitalar Municipal) e não têm previsão de alta.

A assessoria da Prefeitura de Santo André informou nesta terça-feira que um deles, em estado mais grave, foi submetido a tomografia. "As duas vítimas seguem internadas após agressões sofridas. O paciente L.A., 20 anos, está no quarto, seu quadro é estável, porém não há previsão de alta. Já o paciente S.T. de C., 34, segue sedado na UTI. Ele foi submetido nesta terça-feira a mais uma tomografia. Ainda não há previsão de alta", disse o comunicado, que preservou os nomes dos torcedores.

L.G. (como foi divulgado pela assessoria), 18 anos, era outro que também estava em observação, mas foi liberado na última segunda-feira.