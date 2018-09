Cantor Ferrugem se explica após seu músico ser acusado de assédio a fã

25/09/2018 | 19:33



Um músico do cantor Ferrugem simulou um ato sexual com uma mulher durante um show em São Luís (MA) na última sexta-feira, e um vídeo do momento começou a circular nas redes. Os internautas criticaram e o cantor saiu em defesa do músico em uma série de vídeos se desculpando.

"Resolvi me posicionar porque a situação tomou uma proporção na qual começou a entristecer e incomodar muita gente que faz parte desse trabalho. Em todos os meus shows acontecia, não vai acontecer mais, chamar uma fã para subir no palco e explicar que teria uma brincadeira. A menina sobe e dança com um músico da minha banda. O que aconteceu foi que um músico meu acabou se excedendo", disse Ferrugem.

"Eu quero pedir desculpas para quem se sentiu incomodada, constrangida, mas quero deixar bem claro que a menina não se sentiu incomodada e muito menos constrangida. Conseguimos contato com uma amiga dela e, por essa amiga, a gente ficou sabendo que ela curtiu a brincadeira. eu não quis humilhar, ofender muito menos ser assediador e também não sou estuprador", concluiu o artista.