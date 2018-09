Time de Lampard, da 2ª divisão, elimina Manchester United na Copa da Liga Inglesa

25/09/2018 | 18:29



O pupilo derrubou o mentor no futebol inglês. Nesta terça-feira, o modesto Derby County, comandado pelo jovem técnico Frank Lampard, eliminou o Manchester United, de José Mourinho, na Copa da Liga Inglesa. Os dois times empataram por 2 a 2 no tempo normal e, nos pênaltis, a equipe da segunda divisão venceu por 8 a 7, logo na estreia do favorito na competição, no Old Trafford.

O Derby County vencia o jogo, de virada, por 2 a 1 até os 49 minutos do segundo tempo, quando o United arrancou o suado empate. Mas, na penalidades, o zagueiro Phil Jones cometeu o erro na cobrança decisiva na série alternada, após uma sequência de cobranças quase perfeitas de ambos os lados.

O resultado marcou o primeiro grande triunfo de Lampard à frente do Derby County. Em sua primeira aventura como treinador, o ex-volante vem fazendo boa campanha na segunda divisão e derrubou agora o mentor Mourinho, com quem dividiu cinco temporadas no Chelsea, quando ainda era jogador. No total, eles conquistaram juntos dois títulos do Campeonato Inglês.

Para tanto, o Derby County precisou suar nesta terça, em duelo válido pela terceira fase da competição. Jogando em casa, o Manchester aumentou ainda mais o seu favoritismo ao abrir o placar logo aos dois minutos de jogo, em bela jogada coletiva. Martial disparou pela esquerda e cruzou na área. Lukaku deu toque de calcanhar e Lingard só ajeitou para Mata finalizar para as redes, da entrada da área.

Impondo pressão, o time da casa criou boas oportunidades para ampliar o marcador. Aos 12, Lukaku disparou pelo meio, trombou com os marcadores e, cara a cara com o goleiro, atrasou a finalização e viu o zagueiro bloquear o chute.

Sem aproveitar suas chances, o Manchester viu o Derby County empatar aos 14 minutos do segundo tempo. Wilson acertou linda cobrança de falta, de longe, e surpreendeu Romero, que não tentou pular - o titular De Gea não foi relacionado por opção do treinador, que pretende revezar os dois jogadores na posição.

O goleiro argentino acabou se tornando um dos protagonistas do jogo tanto por fazer grandes defesas na etapa final quanto por falhar de forma quase infantil aos 22 minutos. Ao sair de forma afobada da área, ele acertou a mão na bola no impulso e foi expulso direto.

Mesmo com um a menos em campo, o Manchester seguia pressionando. Seis minutos depois da exclusão, o time da casa desperdiçou duas grandes chances em sequência. Uma delas, com Lukaku, carimbando o pé da trave.

Mas, novamente, o time da segunda divisão mostrou maior eficiência nas conclusões. E o gol da virada veio aos 40 minutos, com Jack Marriott. Daí em diante, o Manchester foi para cima e arrancou o novo empate no placar aos 49. Após cruzamento da direita, Fellaini surgiu entre dois marcadores para cabecear na segunda trave, levantando a torcida no Old Trafford. Mas a alegria do público não durou muito. Nas penalidades, o Derby County confirmou a classificação para a próxima fase.

Ainda nesta terça, o Crystal Palace avançou ao derrotar o West Bromwich por 1 a 0, fora de casa. Assim como o Derby County, o Leicester City precisou das penalidades para superar o Wolverhampton por 3 a 1, após empate sem gols no tempo normal. O mesmo aconteceu com o Middlesbrough, depois de um 2 a 2 no placar contra o Preston North End. Nos pênaltis, o Middlesbrough venceu por 4 a 3.