Com gol de Jesus, City vence time da 3ª divisão e avança na Copa da Liga Inglesa

25/09/2018 | 17:45



Em ritmo de treino, o Manchester City venceu nesta terça-feira e avançou à próxima fase da Copa da Liga Inglesa. Mesmo atuando fora de casa e com uma escalação praticamente reserva, a equipe de Pep Guardiola contou com gol de Gabriel Jesus e venceu por 3 a 0 o Oxford United, da terceira divisão nacional.

O City esteve longe de seus melhores dias, mas pouco sofreu com o frágil adversário, apenas o penúltimo colocado da terceira divisão. Melhor para Gabriel Jesus, que aproveitou para marcar apenas seu segundo gol na temporada, o primeiro desde a goleada por 6 a 1 sobre o Huddersfield Town em 19 de agosto.

Guardiola também utilizou o confronto para poupar seus principais nomes, como Ederson, De Bruyne e Agüero. Dos medalhões do elenco, apenas Kompany e David Silva foram titulares, ao lado de atletas como o goleiro Muric, os meio-campistas Zinchenko e Foden e o atacante Brahim Diaz.

Mesmo com uma escalação tão mudada, o City foi melhor. Gabriel Jesus já havia tido um gol anulado por impedimento quando abriu o placar. Aos 35 minutos, Foden deu lançamento perfeito para Brahim Diaz, que cortou a marcação e bateu travado. A sobra ficou com Jesus, que tocou de cabeça para a rede.

O gol fez o time visitante diminuir o ritmo e administrar a vantagem. Precisando pelo menos do empate, o Oxford foi para cima na etapa final, ganhou o campo de ataque, mas não criou. Foi aí que o City matou a partida. Aos 32 minutos, Foden deu outro ótimo lançamento para Mahrez, que disparou no contra-ataque e finalizou cruzado, sem chances para o goleiro. Nos acréscimos, o mesmo Foden foi premiado pela boa atuação com seu gol, que selou o placar.

Outro time da elite que venceu nesta terça foi o Fulham, que passou pelo Millwall por 3 a 1, mesmo atuando fora de casa. Diante do rival da segunda divisão nacional, a equipe levou a melhor com os gols de Joe Bryan, Luca de la Torre e Cyrus Christie. Tom Elliott descontou.

O Bournemouth também levou a melhor ao receber o Blackburn e fazer 3 a 2. Por outro lado, o Burnley foi surpreendido e caiu para o Burton Albion, da terceira divisão, por 2 a 1. Ainda nesta terça, o Blackpool derrotou o Queens Park Rangers por 2 a 0, em casa, e o Norwich fez 4 a 3 sobre o Wycombe Wanderers, fora de casa.