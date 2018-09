Exatamente um ano atrás, Meghan Markle já dava dica de que iria se casar com príncipe Harry

25/09/2018 | 16:11



No dia 25 de setembro, de 2017, ou seja, há exatamente um ano, Meghan Markle e príncipe Harry faziam a primeira aparição oficial deles, logo após assumirem o namoro! Andando de mãos dadas e conversando ao pé do ouvido, ambos marcaram presença no Invictus Games que estava acontecendo no Canadá.

Desde então, o casal marcou presença em outros diversos eventos e oficializou a união, com um lindo casamento! E lembrando da data dessa primeira aparição oficial, a People destacou uma feliz coincidência na roupa de Meghan que poderia indicar que a ex-atriz já estava se preparando para viver o resto de sua vida como a esposa de Harry!

A roupa da Duquesa de Sussex, uma camisa branca de botões, é chama de Husband Shirt, ou Camisa do Marido, em livre tradução, e pertence à estilista Misha Nonoo, amiga de Meghan. Além disso, é essa designer que já foi apontada certa vez como a pessoa que juntou o casal em um encontro às escuras, em julho de 2016. Nonoo é ainda casada com Alexander Gilkes, que é um dos amigos mais próximos de Harry.

A Camisa do Marido custa 185 dólares, ou seja, 758 reais, e recebeu esse nome por causa do ajuste espaçoso, além de ter sido inspirada pelas camisas usadas por homens, Nonoo havia contado à People.

Lembrando que dois meses depois dessa aparição de Harry e Meghan, o Palácio de Kensington anunciou o noivado deles!