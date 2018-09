Bruna Marquezine revela que nunca se imaginaria desfilando em Milão

25/09/2018 | 16:11



Bruna Marquezine conversou com Matheus Mazzafera, para o Video Show de terça-feira, dia 25, após desfilar pela Dolce & Gabbana na Itália, no domingo, dia 23.

Perguntada se ela, pequena em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, imaginava todo esse sucesso, ela revelou que nunca se imaginaria desfilando na Semana de Moda de Milão!

Ela também contou que sua carreira não foi planejada, e que começou a fazer publicidades com cinco anos de idade:

Eu tinha vontade e tinha cinco anos, filha única, minha mãe queria muito me agradar. Um dia ela me falou: quer ir conhecer uma televisão? Falei: Claro! Ela me ajudada a decorar os textos, ela lia e eu repetia até decorar.

Sobre carreira internacional, ela afirmou que não vê carreira dentro e fora do Brasil como duas coisas diferentes:

Onde tiver oportunidade de trabalho que me interesse, eu vou.

Bruna citou o Oscar como uma realização à qual qualquer ator aspiraria.

Ela também mostrou sua personagem Paola, o alter-ego que criou e usa para brincar com sua amiga Fernanda Souza. Matheus perguntou à socialite Paola se ela era modelo e ela disparou:

Modelo não, sou só maravilhosa. (...) Comprei Milão, Milano inteira é minha.