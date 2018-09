Família real britânica celebra primeiro casamento gay

25/09/2018 | 15:51



O Lorde Ivar Mountbatten, primo da Rainha Elizabeth II, casou-se com James Coyle no último sábado, 22. Esse foi o primeiro casamento gay celebrado por integrantes da família real britânica. Mountbatten foi levado ao altar por sua ex-esposa e mãe de suas três filhas, Penny, que desde o início demonstrou apoio à união. O casal se divorciou em 2010 e, seis anos depois, ele assumiu ser homossexual.

No Instagram, Mountbatten publicou uma série de registros da cerimônia, realizada em uma capela privada apenas para família e amigos do casal. Ele completou com agradecimentos na legenda: "Bom, nós finalmente fizemos! Foi um dia incrível apesar do miserável clima britânico. ... Mais importante, um obrigada imenso às minhas três meninas maravilhosas por serem tão compreensíveis e darem apoio. Sem o suporte delas, isso nunca teria acontecido! E por fim, o maior obrigada à você, James, por ser apenas perfeito".