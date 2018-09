CERPO Oftalmologia celebra 35 anos de atividades no Grande ABC

Do Diário OnLine



25/09/2018



Pensado por estudantes de medicina do Grande ABC, a CERPO Oftalmologia está comemorando 35 anos. A partir de clínica aberta em 1983, em Santo André, a trajetória foi marcada por conquistas até se tornar o Grupo H.Olhos, com cinco clínicas e dois hospitais, totalmente dedicados à saúde ocular.

Devido ao crescimento da população, a necessidade de ampliar o atendimento médico especializado e de qualidade na região tornou-se essencial. Baseado nisso, o grupo de médicos já formados iniciou a estruturação da primeira clínica no segundo semestre de 1983, inaugurando o local em janeiro de 1984.

O Centro de Recuperação de Patologias Oculares ganhou a confiança do público e a procura pelos médicos passou a ser crescente e constante. No começo de 1985, foi necessário dar um novo passo. A clínica possuía convênios com várias empresas do Grande ABC, como Volkswagen, Ford, Scania, entre outras. No intuito de dar mais suporte aos pacientes, os sócios abriram uma nova filial, em São Bernardo.

Após seis anos, em 1991, a CERPO adquiriu um aparelho de Excimer Laser, o único do País. Com a função de realizar correções de miopia e astigmatismo, à época, foi uma grande revolução para a oftalmologia nacional. A rede seguiu se expandindo nos anos seguintes, abrindo as unidades de Mauá, São Caetano, Diadema e Santo Amaro (São Paulo).

Em 2011, o sonho de um hospital oftalmológico se tornou realidade com a inauguração do H.Olhos – Hospital de Olhos Paulista, no Paraíso, em São Paulo. O local despontou como referência em oftalmologia.

A CERPO teve o mais recente capítulo de sua história celebrado em fevereiro deste ano, com a inauguração do H.Olhos – Hospital de Olhos ABC. Localizado na região central de São Bernardo, o novo prédio também incorpora a CERPO São Bernardo (Unidade Lucas) e dá suporte para as demais clínicas do Grupo no Grande ABC.