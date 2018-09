Nickelodeon revela finalistas dos Meus Prêmios Nick 2018

Do Diário do Grande ABC



25/09/2018 | 15:24



A Nickelodeon revelou a lista dos finalistas da 19ª edição dos Meus Prêmios Nick, que celebra a escolha do público infantojuvenil sobre diversos temas, casos de música, esportes, televisão e internet.

Essa é a segunda fase de votação para os destaques das 19 categorias variadas, cada um com quatro concorrentes. Entre os destaques deste ano estão a cantora Anitta e a atriz Maisa Silva, que brigam por quatro troféus, incluindo artista musical favorito e hit do ano (por "Medicina") para a popstar carioca e canal de Youtube favorito e Instagram favorito para a ex-integrante do elenco de "Carrossel".

Segue abaixo a lista completa dos indicados:

ARTISTA MUSICAL FAVORITO

AnaVitória - #AnaVitoria

Anitta - #Anitta

Luan Santana - #LuanSantana

Pabllo Vittar - #PablloVittar



ARTISTA DE TV FAVORITO

Larissa Manoela - #LarissaManoela

Luan Santana - #LuanSantanaTV

Maia Reficco - #MaiaReficco

Maisa Silva - #MaisaSilvaTV



HIT DO ANO

Ao Vivo e a Cores – Matheus e Kauan ft Anitta - #AoVivoEACores

Din Din Din - Ludmilla ft Mc Pupio e Mc Doguinha - #DinDinDin

Medicina – Anitta - #Medicina

O Sol – Vitor Kley - #OSol



ARTISTA INTERNACIONAL FAVORITO

Ariana Grande - #ArianaGrande

Camila Cabello - #CamilaCabello

Harry Styles - #HarryStyles

Selena Gomez - #SelenaGomez



ATLETA FAVORITO

Flávia Saraiva - #FlaviaSaraiva

Marta - #Marta

Neymar - #Neymar

Philippe Coutinho - #PhilippeCoutinho



CANAL DE YOUTUBE FAVORITO

Bibi Tatto - #BibiTatto

Maisa Silva - #MaisaSilva

RezendeEvil - #Rezende

Você Sabia? - #VoceSabia



DESENHO ANIMADO FAVORITO

Bob Esponja - #BobEsponja

Gravity Falls: Um Verão de Mistérios - #GravityFalls

Os Jovens Titãs em Ação - #OsJovensTitasEmAcao

The Loud House - #TheLoudHouse



FANDOM DO ANO

Anitters - #Anitters

BTS Army - #BTSArmy

Directioners - #Directioners

Luanetes - #Luanetes



FILME FAVORITO

Fala Sério, Mãe! - #FalaSerioMae

Hotel Transilvânia 3 - #HotelTransilvania3

Jumanji: Bem-vindo à Selva - #JumanjiBemVindoASelva

Os Incríveis 2 - #OsIncriveis2



GAMER DO ANO

Am3nic - #Am3nic

Bibi Tatto - #BibiTattoGamer

Lipão Gamer - #LipaoGamer

TazerCraft - #TazerCraft



GATA TRENDY

Anitta - #AnittaGata

Flavia Pavanelli - #FlaviaPavanelli

Jade Picon - #JadePicon

Marina Ruy Barbosa -#MarinaRuyBarbosa



GATO TRENDY

Alisson Becker - #Alisson

Alok - #AlokGato

João Guilherme - #JoaoGuilherme

Luis Mariz - #LuisMariz



INSTAGRAM FAVORITO

Giovanna Chaves - #GiovannaChaves

Jade Picon - #JadePiconIG

Larissa Manoela - #LarissaManoelaIG

Maisa Silva - #MaisaSilvaIG



MEME DO ANO

Canarinho Pistola - #CanarinhoPistola

CR Sou Lindo - #CRSouLindo

Neymar Rolando - #NeymarRolando

Tite Caindo - #TiteCaindo



PROGRAMA DA NICK FAVORITO

Bob Esponja - #BobEsponjaNick

Henry Danger - #HenryDanger

Kally’s Mashup - #KallysMashupNick

The Thundermans - #TheThundermans



PROGRAMA DE TV FAVORITO

As Aventuras de Poliana - #AsAventurasDePoliana

Kally’s Mashup - #KallysMashup

Stranger Things - #StrangerThings

The Voice Brasil Kids - #TheVoiceKidsBrasil



REVELAÇÃO MUSICAL

BFF Girls - #BFFGirls

Clau - #Clau

MC Bruninho - #MCBruninho

Um44k - #Um44k



SHIP DO ANO

Brumar (Bruna Marquezine e Neymar) - #Brumar

Kally e Dante - #Dally

Maisa Silva e Nicholas Arashiro - #MaisaNicholas

Whindersson Nunes e Luísa Sonza - #WhinderssonLuisa



YOUTUBER MUSICAL FAVORITO

BFF Girls - #BFFGirlsYoutube

Futparódias - #Futparodias

Mariana Nolasco - #MarianaNolasco

Sofia Oliveira - #SofiaOliveira



A escolha dos vencedores é aberta ao público de todas as idades. É possível apontar seu favorito por meio do site da premiação, pelo aplicativo Nick Play e no Twitter, este último sendo necessário usar #MPN na postagem e a hashtag com o nome do indicado no mesmo tweet.

A cerimônia da premiação foi agendada para ocorrer na noite de 7 de novembro, outra vez no Citibank Hall, em São Paulo. Ainda não há informações sobre quem será responsável pela apresentação nem em relação à lista de convidados musicais. No ano passado, a atriz e cantora Larissa Manoela foi a mestre de cerimônias.