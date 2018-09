Lucélia Santos estará hoje no ‘Persona em Foco’ da TV Cultura

Miriam Gimenes



26/09/2018 | 07:23



Lucélia Santos saiu do Grande ABC para ganhar o mundo, literalmente. A andreense, que depois de Escrava Isaura (1976), conquistou reconhecimento internacional – o folhetim foi exibido em mais de 80 países –, estará hoje, no Persona em Foco, da TV Cultura, a partir das 23h15, para relembrar os marcos da sua carreira e trajetória pessoal. “Eu queria acontecer”, lembra, ao discorrer do início de carreira.

De personalidade marcante e forte presença nas telas e nos palcos, a artista, que tem 46 anos de carreira, é entrevistada por dois atores que contracenaram com ela no teatro: Luiz Amorim e Maurício Machado.

Entre os pontos relembrados está o de que em 1985, na China, ainda devido a sua atuação em Escrava Isaura, ela foi eleita a melhor atriz estrangeira e gratificada com o prêmio Águia de Ouro, oferecido pela primeira vez a uma intérprete do Exterior.<TL>