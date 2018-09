São Caetano abre vagas para oficinas culturais gratuitas

Miriam Gimenes



26/09/2018 | 07:22



Estão abertas as inscrições de oficinas culturais gratuitas em São Caetano. Ao todo, são mais de 40 cursos de diversas modalidades como canto, dança, teatro, artesanato, circo e desenho, entre outros. As aulas têm início imediato e são realizadas em diferentes horários na Estação Cultura (antiga Estação Jovem), no Cespro (Centro Esportivo e Recreativo Prosperidade) e nos Cises (Centros Integrados de Saúde e Educação para a Terceira Idade. No fim do ano, os participantes receberão certificados de conclusão da atividade.

As inscrições são presenciais e devem ser feitas na Estação Cultura (Rua Serafim Constantino, no piso superior do Terminal Rodoviário Nicolau Delic), de segunda à sexta-feira, das 10h às 17h. Para as aulas da terceira idade, os interessados devem procurar as secretarias dos Cises. Mais informações em 4225-1128.