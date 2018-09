Jennifer Aniston teria pedido ajuda de Amal Clooney para encontrar novos pretendentes, segundo revista

25/09/2018 | 15:11



Meses após Jennifer Aniston ter anunciado que iria se divorciar de Justin Theroux, parece que a atriz já está pronta para voltar a conhecer pessoas novas! E para isso, segundo a Life&Style Magazine, ela teria pedido a ajuda de ninguém mais, ninguém menos que Amal Clooney!

Uma fonte revelou que Jennifer teria ido visitar Amal e George Clooney na casa deles na Itália em agosto, e depois disso teria deixado Amal encarregada de montar uma lista com homens pelos quais Jennifer pudesse se interessar.

- Amal conhece muitos homens inteligentes, sexy e bem sucedidos que adorariam ter a chance de sair com Jennifer, e está montando uma lista de solteiros com potencial. Amal disse que ela deveria namorar alguém que trabalha nos bastidores. Jen está pronta para isso, ela confia completamente no julgamento de Amal.

Mas, pelo jeito, seguir em frente não significa esquecer o passado, como mostra o Radar Online. Segundo o site, Jennifer não quer manter contato algum com Emma desde que ela começou a ser vista saindo com Justin. Uma fonte comentou a relação das duas:

- Emma tentou entrar em contato com Jennifer para explicar a situação com Justin, mas Jen não quer perder tempo com isso. O grupo de amigas de Jen decidiu ficar do lado dela e banir Emma do círculo social delas.