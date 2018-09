Kiko, do KLB, agradece mensagens de apoio após missa de sétimo dia do seu pai

25/09/2018 | 15:11



No dia 15 de setembro, morreu Franco Scornavacca, pai dos membros do grupo musical KLB. O trio iria fazer um show em Curitiba no dia, mas após receberem a notícia, a apresentação foi cancelada e os irmãos voltaram para São Paulo para realizar o velório e a cremação.

Na tarde desta terça-feira, dia 25, o irmão mais velho do trio, Kiko, postou uma foto junto de sua família após a missa de sétimo dia, realizada por Padre Marcelo Rossi, e agradeceu as mensagens de carinho e apoio que recebeu dos fãs:

Que sejamos pra sempre sorrisos! Obrigado pai, pelo legado... Olha aí... Estes são os frutos da árvore do teu amor... Agora... caminhemos... como disse o Padre Marcelo: Depois do luto, a luta! Obrigado meu Deus! Por sempre me sustentar!

Segundo o jornal Estado de São Paulo, Franco faleceu por causa de uma parada cardíaca. O produtor musical e empresário dos filhos tinha 70 anos de idade.