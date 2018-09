EUA aplicam sanções contra pessoas próximas ao presidente Maduro

25/09/2018 | 15:06



O governo do presidente americano, Donald Trump, aplicou novas sanções contra pessoas próximas ao presidente venezuelano, Nicolás Maduro, nesta terça-feira, 25. Dentre os sancionados estão a primeira-dama, Cilia Flores, a vice-presidente, Delcy Rodríguez, e os ministros de Comunicação e Defesa, por denúncias de corrupção.

O Departamento do Tesouro anunciou as novas medidas em comunicado, afirmando que parte das ações inclue o congelamento de um jato particular, avaliado em US$ 20 milhões, cujo dono é acusado de ligação com o presidente da Assembleia Nacional Constituinte, Diosdado Cabello - o número dois do chavismo.

Os EUA já sancionaram dezenas de funcionários de alto escalão venezuelano, incluindo o próprio Maduro.