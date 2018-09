Antonia Morais diz que sofre 'muito preconceito' por ser filha de famosos

25/09/2018 | 15:00



A atriz Antonia Morais foi convidada do Vendi meu Sofá, programa de entrevistas de Gabriela Pugliesi no YouTube. Na conversa, ela falou que há uma pressão maior por conta de ser filha de artistas (Gloria Pires e Orlando Morais).

"Ser filho de alguém famoso tem uma energia muito punk, é muito difícil, as pessoas não imaginam, não têm noção. Até amigos próximos meus falam 'ah, mas é mais fácil pra você, porque já tem mais visibilidade'. Mas você ter visibilidade por uma coisa que você não fez não é legal", disse.

"Se você acredita no seu potencial como artista, você vai querer ser reconhecida por quem você é. Existe muito preconceito comigo, muito julgamento do público que não me conhece e também no meio artístico. Às vezes eu vou dar uma entrevista e esse assunto sempre se torna a coisa mais importante. A pessoa acha que não precisa estudar sobre a minha vida, porque ela tem isso pra falar", desabafou Antonia.

Ela ainda contou sobre sua relação com a alimentação: há dois anos, é vegetariana, e tem preferência por alimentos crus.