Faturamento da indústria de máquinas sobe 11,9% em agosto, diz Abimaq

25/09/2018 | 13:42



O faturamento da indústria nacional de máquinas e equipamentos alcançou R$ 7,26 bilhões no mês passado, 11,9% a mais do que o montante registrado em agosto de 2017, informou nesta terça-feira, 25, a Abimaq, entidade que representa as empresas do setor. Na comparação com julho, a alta nas vendas dessa indústria, entre entregas ao mercado doméstico e exportações, foi de 6,4%.

O resultado leva para R$ 49,7 bilhões o faturamento das fábricas de bens de capital mecânicos nos oito primeiros meses do ano, o que corresponde a um crescimento de 5,9% frente a igual período de 2017.

As exportações, que somaram US$ 1,18 bilhão no mês passado, voltaram a ajudar no resultado, com altas de 41,6% no comparativo interanual e de 68,5% em relação a julho. Já as vendas domésticas apresentaram queda de 29,3% na comparação com agosto de 2017. Frente ao mês anterior, o recuo das vendas internas em agosto foi de 36,8%.

O consumo de máquinas e equipamentos no País, que inclui as importações e é um termômetro dos investimentos nas linhas de produção, subiu 7,8% se comparado a agosto de 2017, mas mostra queda de 17,2% na comparação com julho. As empresas brasileiras investiram R$ 8,48 bilhões em máquinas e equipamentos em agosto deste ano. Dentro desse total, as importações subiram 19,8% na comparação com agosto de 2017, chegando a US$ 1,31 bilhão. Frente a julho, as compras de máquinas importadas recuaram 6,1%.

O déficit comercial desse mercado - ou seja, a diferença entre o que o Brasil compra do exterior e exporta em máquinas e equipamentos - somou US$ 127,5 milhões no mês passado, 50,7% abaixo do saldo negativo de um ano antes.

O balanço da Abimaq revela ainda que a utilização da capacidade instalada nessa indústria ficou estagnada em 76,6% na passagem de julho para agosto. Na mesma base comparativa, a mão de obra no setor mostrou alta de 0,6%. A indústria de máquinas terminou o mês passado empregando 299,9 mil pessoas.