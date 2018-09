Millie Bobby Brown, de 'Stranger Things', canta em show do Maroon 5

25/09/2018 | 12:51



Durante apresentação do Maroon 5 em Nashville (EUA), nos Estados Unidos, no último domingo, dia 23, ocorreu uma participação mais do que especial. Millie Bobby Brown, a Eleven de "Stranger Things", cantou "Girls Like You", mais especificamente a parte do rap da música, interpretada por Cardi B originalmente.

Na página oficial no Instagram, Millie publicou um trecho do vídeo no qual participa da apresentação. Os internautas foram à loucura: "Essa menina é demais, eu quero ela para mim!", escreveu, por exemplo, uma fã. Na avaliação da atriz mirim, a experiência foi classificada como "insana".