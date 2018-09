Queda do Ibovespa ameniza após abertura dos mercados acionários em NY

25/09/2018 | 11:09



O Ibovespa abriu a sessão com perdas de mais de 1%, mas a desvalorização arrefeceu o ritmo após o início dos negócios de seus pares em Nova York, que operam levemente no positivo. Às 10h54, a Bolsa recuava 0,41%, aos 77.706,67 pontos.

A sensibilidade dos investidores no mercado acionário brasileiro vai sendo posta à prova no pregão desta terça-feira, 25, diante do aumento do grau de incerteza política, gerado com o resultado da pesquisa Ibope/Estadão/TVGlobo divulgada na noite da segunda-feira.

Um novo capítulo da crise na vizinha Argentina pode vir a contribuir para o mau humor dos investidores em relação aos emergentes latinos, como o Brasil. Pouco antes do fechamento deste texto, o periódico argentino Clarín publicou que o presidente do Banco Central local, Luis Caputo, se demitiu.

Por aqui, a pesquisa de intenção de voto mostrou que o candidato à Presidência da República pelo PSL, Jair Bolsonaro, se manteve com 28% das intenções de voto enquanto o petista Fernando Haddad chegou a 22%, sendo o único presidenciável que apresenta tendência de alta em toda a série do Ibope desde 20 de agosto.

Se o segundo turno fosse hoje, pela primeira vez, Haddad venceria Bolsonaro (43% a 37%). O candidato do PSL também perderia para Ciro Gomes (PDT) (46% a 35%) e Geraldo Alckmin (PSDB) (41% a 36%). A rejeição a Bolsonaro subiu de 42% para 46% e a de Haddad, de 29% a 30%.

Diante desse cenário, a probabilidade de um segundo turno entre Bolsonaro e Haddad é muito alta, mas o resultado final ainda está bastante incerto, avalia Sérgio Goldman, analista-chefe da Magliano Invest, em relatório. "Com isso, o nervosismo do mercado deve permanecer até o fim de outubro, quando a eleição será concluída."

Aliado a isso, a ata da reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) dá indicativos de que o ciclo de aperto da taxa Selic pode estar por vir. No documento, o BC diz que uma frustração de expectativas sobre a continuidade das reformas e ajustes necessários na economia brasileira pode afetar prêmios de risco e elevar a trajetória da inflação no horizonte relevante para a política monetária.

Segundo o BC, os riscos ligados à frustração com as reformas e ao processo de elevação dos juros em economias centrais se elevaram.

Por outro lado, o avanço nas cotações das commodities pode ajudar a conter o recuo previsto para o índice à vista. Pouco antes do fechamento deste texto, o preço dos contratos futuros do petróleo com vencimento em dezembro subiam 1,03% (Brent) e 0,68% (WTI). E o minério de ferro no porto de Qingdao, na China, fechou em leve alta de 0,16%.