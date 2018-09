Grupo BTS faz discurso emocionante na Assembleia Geral da ONU

25/09/2018 | 11:11



O grupo-sul coreano BTS passou uma linda mensagem em sua histórica aparição na 73ª Assembléia Geral da ONU. O evento, que aconteceu na segunda-feira, dia 24, em Nova York, nos Estados Unidos, contou com a presença de líderes mundiais para o lançamento do projeto Generation Unlimited, que, segundo a UNICEF, é uma colaboração global que tem como objetivo aumentar as oportunidades e investimentos para crianças e jovens.

A participação dos meninos sul-coreanos se deu por conta de uma parceria que eles fizeram com a Diretora Executiva da UNICEF, Henrietta Fore, que aconteceu em novembro de 2017, quando lançaram o projeto Love Myself. A campanha, que teve como inspiração a mensagem que o BTS passou em sua trilogia de álbuns intitulada Love Yourself, visa arrecadar fundos para a iniciativa #ENDviolence, que procura garantir a segurança de crianças e adolescentes do mundo todo. De acordo com a própria UNICEF, o grupo conseguiu arrecadar um milhão de dólares, o equivalente a mais de quatro milhões de reais, para o projeto.

Convidados como embaixadores da campanha Generation Unlimited, o líder do grupo Kim Namjoon - também conhecido como RM - representou os meninos no discurso em homenagem ao lançamento. Ao falar sobre amor e aceitação, RM não deixou de falar sobre os fãs que sempre ajudam o grupo em qualquer situação:

- Nossos fãs se tornaram uma grande parte da campanha Love Myself, com suas ações e entusiasmo. Nós realmente temos os melhores fãs do mundo, discursou, e logo depois fez uma reflexão sobre como sonhava em ser um super-herói quando criança, mas que se deixou ser forçado pelos moldes criados por outras pessoas e, com isso, começou também a perder sua voz.

Ele então fala sobre a mensagem da campanha Love Myself, que seria o amor verdadeiro começa com eu amando a mim mesmo e que ele aprendeu a fazer isso ao longo de sua vida. Com esse gancho, Namjoon incentivou a todos dizendo:

- Então vamos todos dar mais um passo. Nós aprendemos a nos amar, então agora eu peço para que você fale sobre você. Gostaria de perguntar a todos, qual é o seu nome? O que te anima e o que faz seu coração bater? Conte-me sua história. Eu quero ouvir sua voz e quero ouvir suas convicções. Não importa quem você seja, de onde você veio, a cor da sua pele, sua identidade de gênero, apenas fale sobre você. Encontre seu nome e encontre sua voz falando de você mesmo.

E ao se referir a como ele define sua própria identidade e convicção, o líder do grupo conclui:

- Qual é o seu nome? Fale você mesmo.

A participação do BTS rendeu não só boas impressões no seu país natal, Coréia do Sul, mas também em diversos outros países. Alguns líderes mundiais presentes no evento e a própria UNICEF fizeram questão de afirmar o quão importante está sendo essa colaboração de meninos tão jovens com problemas tão sérios quanto a violência que crianças e jovens sofrem ao redor do mundo.