Bruna Marquezine aceita ajudar bebê com síndrome rara

Bruna Marquezine está passando por uma temporada na Europa e, após desfilar em Milão pela Dolce & Gabbana, foi até Paris conferir de perto a Semana de Moda. Dentre um clique e outro em seu Instagram, a atriz ainda leu alguns comentários de seus seguidores e, em meio a diversos elogios de um álbum postado por ela, um apelo chamou sua atenção.

Dayana, mãe de um bebê, chamado Guilherme, deu o seguinte depoimento:

Ei, sou mãe do Guilherme, pode me ajudar? Meu filho para de respirar quando dorme e precisa de tratamento e estamos com o projeto de um bazar para tentarmos pagar esse tratamento, será que você poderia nos doar algo para esse projeto? Nos ajude por favor, agradeço a atenção.

Como resposta, Bruna logo disse:

Posso (ajudar), sim! Me manda DM, por favor.

Segundo Dayana, seu filho sofre com a Síndrome de Ondine, que o impede de fazer a troca gasosa durante o sono, o que o deixa sem conseguir respirar. Por isso, ele precisa de um auxílio de ventilação mecânica.

Seus fãs logo enalteceram a boa ação de Bruna comentando coisas do tipo:

Linda, você é um anjo!

Anjo sem asas!