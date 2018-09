Suspensos, Jadson e Airton desfalcarão o Fluminense contra o Grêmio no sábado

25/09/2018 | 10:16



O Fluminense já tem dois desfalques confirmados para o jogo que fará contra o Grêmio, no sábado, às 16 horas, no Engenhão, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os volantes Jadson e Airton receberam o terceiro cartão amarelo na vitória por 2 a 1 sobre a Chapecoense, na noite de segunda-feira, na Arena Condá, em Chapecó, e terão de cumprir suspensão no confronto no Rio.

O titular Jadson foi substituído justamente pelo reserva Airton no decorrer do duelo realizado em Santa Catarina, onde a equipe tricolor chegou aos 34 pontos e assumiu a nona posição do Brasileirão. O time passou a ter a mesma pontuação do Corinthians, oitavo colocado pelos critérios de desempate e que no último domingo ficou no 1 a 1 com o Internacional, na sua arena, em outro duelo desta 26ª rodada da competição.

O técnico Marcelo Oliveira vai começar a preparar o Fluminense para encarar o Grêmio em treino marcado para a tarde desta quarta-feira. O elenco folga nesta terça após desembarcar no Rio e o descanso é visto como fundamental pelo treinador, que destacou a superação física da equipe após as desgastante viagens de ida e volta para Quito, no Equador, onde na última quinta-feira o time superou o Deportivo Cuenca por 2 a 0 no confronto de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana.

"Os jogadores estão de parabéns, o time jogou bem, foi uma superação em relação ao desgaste físico e altitude na partida em Quito", afirmou o comandante, em entrevista coletiva em Chapecó, onde também exibiu alívio com a vitória que foi a primeira da história do Fluminense sobre a Chapecoense em uma partida na Arena Condá. Para completar, ele já projetou o duelo contra os gremistas.

"Foi um jogo de superação, jogar aqui (em Chapecó) é complicado. Quebramos um tabu. Conseguimos suportar a pressão, em um 'jogo de seis pontos'. Levamos três pontos merecidos para o Rio de Janeiro, a gente estava precisando. Agora é descansar porque sábado tem outra pedreira pela frente, que é o Grêmio", ressaltou.