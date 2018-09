Primeira roça em A Fazenda é formada com confusão ao vivo

25/09/2018 | 10:11



O jogo realmente começou! Na última segunda-feira, dia 24, A Fazenda teve sua primeira votação que, com direito a confusão, colocou na roça Luane Dias, Vida Vlatt e Léo Stronda.

A semana dos peões mais famosos do Brasil começou daquele jeito! Como se não bastasse uma série de punições que mexeram com os nervos de alguns participantes, a primeira roça se formou, colocando em jogo a permanência de três participantes.

A décima edição de A Fazenda já provou que ficará marcada e com um elenco que não está para brincadeira. Já no primeiro dia de votação, os peões mostraram que estão de olho no jogo e chegaram a bolar estratégias para proteger seus participantes mais queridos.

Porém, nem a amizade salvou aqueles participantes que são conhecidos por não ajudarem nas tarefas diárias, que foi o caso de Luane, indicada por Sandro, o fazendeiro da semana.

E se os amigos não escaparam, claro que os fazendeiros que protagonizaram barracos não foram poupados. Gabi Prado não mediu palavras na hora de justificar seu voto em Vida:

- Essa pessoa foi a pessoa que me deixou mais chateada na casa, às vezes ninguém perguntou a opinião dela e ela se intromete, essa pessoa é a Vida Vlatt.

A participante não gostou nada da acusação, porém em seguida Ana Paula também não teve papas na língua ao votar em Vida e finalizou:

- Vai para a roça com muito louvor.

Em seguida, Perlla, Nadja e Luane também votaram na participante com o objetivo de proteger o grupo água. Com cinco votos, Vida foi para a roça e escolheu Léo Stronda para compor o grupo.

Se na primeira votação este foi o resultado, conseguem imaginar como será nas próximas?