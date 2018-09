Ana Hickmann entrega que já foi traída e afirma não gosta de gente falsa

25/09/2018 | 10:11



Ana Hickmann decidiu responder algumas perguntas feitas pelos seus fãs no YouTube. Entre as revelações, a apresentadora falou sobre o marido, Alexandre Correa, sua ligação com o Carnaval, o desejo de ter mais filhos, se perdoaria uma traição e o que mais detesta nas pessoas.

- Eu não gosto de gente falsa, de gente que mente. Sou avessa a essas coisas. Gosto de ser verdadeira, não gosto de pessoas que faltem com respeito. Respeito a forma como as pessoas se vestem, como elas se comunicam, se comportam, as escolhas.. Você respeitar o próximo começa dentro de casa e começa fora. Então sou uma pessoa que assim..mentira e pessoa que falta com respeito ao próximo não está com nada. Realmente detesto, odeio isso nas pessoas!, contou.

Em seguida, foi enfática ao afirmar que jamais conseguiria perdoar uma traição, seja ela de um relacionamento amoroso ou de algum amigo:

- Nunca, eu não perdoo traição. Já fui traída por amigo, mas até onde sei não fui traída por amor. Então nessa parte, acho que eu to bem. A partir do momento que você traí a confiança de alguém que diz que ama ou que você gosta como amigo, irmão ou amor da sua vida, eu acho muito complicado. Passa o tempo a gente vai ficando mais velha e a gente consegue relevar e a gente ate diz que perdoa mas lá no fundo fica aquele sentido difícil e ruim. Eu sou uma pessoa que não tem muitos amigos, mas aqueles que eu tenho, eu tento cuidar com muito carinho. Às vezes a gente não tá junto o tempo todo, mas mesmo longe, continua próximo. Quando trai a confiança de alguém é muito difícil e ser traída doí muito. Queria ser nobre para perdoar mas não consegui ainda passar por cima de algumas coisas, mas quem sabe um dia, né?

A loira ainda mostrou um lado do marido que muitos de seus inscritos no canal não estão acostumados a ver. A apresentadora explicou que embora Alexandre demonstre ser um pouco rude nos vídeos, ele é bastante romântico no casamento:

- Mesmo ele sendo bruto, falando daquele jeito, ele consegue ser mais romântico do que eu. Ele já foi capaz de no Dia dos Namorados, me surpreender com o apartamento cheio de rosas. Um baita susto, minha sala tava forrada de rosas vermelhas. Viajou uma centenas de quilômetros para ficar perto de mim, já chegou de surpresa em lugares onde eu tava trabalhando. Ele já fez um bocado de coisa, já fez mais loucuras do que eu por ele. É tipo aquela música entre tapas e beijos. Ele tem um coração imenso e é muito romântico.

Ana também falou sobre a possibilidade de ter mais filhos. Questionada sobre qual nome daria aos possíveis herdeiros, ela explicou que a escolha seria do marido e do filho, Alexandre:

- Se vierem próximos filhos, ele seria a pessoa que escolheria. Ele fala muito do nome Eleonora para menina. Segundo meu filho Alexandre, ele já deu alguns nomes.. seria Francisco, Pietro. Então vai ser uma briga boa para escolher o próximo nome quando isso acontecer.

E para aqueles que estão aguardando Ana Hickmann voltar ao sambódromo, podem esperar sentados. Ela afirmou que não tem planos de desfilar novamente:

- Eu tive uma história linda no Carnaval. Amo, mas não sei se ainda tenho aquela mesma disposição de ir pra avenida. Digo isso porque é muito empenho, dedicação, é treino, dieta e hoje quero que esse tempo que eu dedicava para as escolas, seja revertido para meu filho. Então, provavelmente os próximos Carnavais vou estar torcendo para as escolas que eu amo, mas para a avenida eu não vou.