Eliana nega rivalidade com Xuxa Meneghel e Angélica

25/09/2018 | 08:16



Em comemoração aos 65 anos da Record TV, Eliana esteve no Programa do Porchat na noite da última segunda-feira, dia 24, para relembrar como foi trabalhar durante 11 anos na emissora. Em bate-papo descontraído com Fábio Porchart, a apresentadora contou como foi a transição do público infantil ao adulto, negou qualquer rivalidade com Xuxa, Mara Maravilha e Angélica e ainda entregou se manda nudes ou não!

Febre nos anos 1990, Eliana contou que a música Os Dedinhos surgiu de uma necessidade de se firmar na TV, enquanto a concorrência tinha uma produção maior:

- Nasceu de uma necessidade porque, enquanto a Angélica e a Xuxa tinham balé e cenário, eu não tinha nada. Comecei a cantar a dancinha dos dedinhos para os meus sobrinhos e pensei: As crianças gostaram, vou levar pro programa.

A partir daí, os rumores de que haveria uma briga entre as apresentadoras passaram a surgir. Eliana, no entanto, garantiu que nunca houve qualquer problema entre elas:

- Nunca fui inimiga de nenhuma delas. Eu ia na casa da Xuxa, ia na casa da Mara, da Angélica menos... A Angélica era mais reservada. Mas sempre tive uma ótima relação com todas

Quando deixou o público infantil e passou a apresentar o Tudo É Possível, aos domingos, Eliana recorda que precisou de ajuda para deixar de lado alguns traços que marcavam seu lado mais menina:

- Por muitos anos eu trabalhei com criança e eu não deixava que minha sensualidade transparecesse na tela. Minha voz era bem fininha, eu não colocava roupas curtas, eu não pintava as unhas de vermelho, não colocava batom vermelho. Era uma postura minha com as crianças. Eu tentava falar o português sempre muito declaradamente, para não ser referência errada para as crianças. E quando eu fui fazer programa para a família, a direção disse que eu precisava me soltar mais. Aí tive aula com uma sexóloga para ser mulher em frente às câmeras. Ela me ajudou e falava: Rebola, minha filha, você tá muito dura, pode cruzar a perna, usa uma minissaia, passa um batom vermelho, deixa a unha crescer, pinta de vermelho..Fiz terapia com ela, pois quando ligava as câmeras eu estava condicionada a sempre ficar mais doce, mais menina e já não era mais meu dia a dia. Eu tive que tirar esse bloqueio e deixar a mulher aflorar.

Ela ainda conta que algumas pessoas sugeriram até que ela posasse nua, para que assim pudesse se firmar com o público adulto:

- Na época, houve uma pessoa que sugeriu que eu saísse na Playboy. Mas não fazia parte da minha carreira.

Atualmente, Eliana é a única mulher a apresentar um programa dominical de auditório aos domingos. Sabendo disso, a apresentadora se mostra orgulhosa da conquista, embora acredite que haja necessidade de mais representatividade na televisão:

- A única representante feminina aos domingos. Tenho um baita orgulho e sei da minha responsabilidade.

Porchat recorda que em entrevista anterior, Xuxa Meneghel confessou que é adepta de mandar nudes pela internet. O humorista questiona se Eliana faz o mesmo e, apesar dela tentar desconversar o assunto, acaba entregando:

- Já, acho que já...Óbvio, né? Eu tava aqui lembrando, mas hoje em dia é muito perigoso...então faz um tempinho!