Obituário - 25 de setembro de 2018

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



25/09/2018 | 08:23



Santo André



Maria Aparecida Daré Zambello, 91. Natural de Nova Europa (SP). Residia na Vila Aricanduva (SP). Dia 22. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, em Camilópolis.



Alice Alexandrina da Conceição Clemente, 87. Natural de Quipapá (PE). Residia na Vila Lutécia, em Santo André. Dia 23. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Deolindo Previtali, 86. Natural de Birigui (SP). Residia na Vila Pires, em Santo André. Dia 23. Cemitério da Paulicéia, em São Bernardo.



Abmael Nery da Silva, 80. Natural de Buerarema (BA). Residia na Vila Cardoso Franco, em São Paulo (SP). Dia 24. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Luzia Fabri Pezotti, 77. Natural do Espírito Santo do Pinhal (SP). Residia na Vila Palmares, em Santo André. Dia 24. Memorial Phoenix.



Aparecida Frizon, 73. Natural de Osvaldo Cruz (SP). Residia em Utinga, Santo André. Dia 23. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.



Antonio Jorge de Almeida, 72. Natural de Matias Barbosa (MG). Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Dia 24. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Francisco Santos da Silva, 71. Natural de Capela (SE). Residia no Parque Erasmo Assunção, em Santo André. Dia 24; Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Zilda Pereira da Silva, 62. Natural de São Paulo (SP). Residia na Vila Santa Tereza, em Santo André. Dia 23. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Dulce Iara dos Reis Ramada, 60. Natural de São Paulo (SP). Residia na Vila Lutécia, em Santo André. Dia 23. Crematório Vila Alpina.



São Bernardo



Alice Rusig, 94. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 23. Cemitério de Vila Euclides.



São Caetano



Benedito Bisutti, 98. Natural de Capivari (SP). Residia no bairro Santo Antonio, em São Caetano. Dia 22. Cemitério das Lágrimas.



Lindalva Gomes de Lira, 94. Natural de Bezerros (PE). Residia no bairro Oswaldo Cruz, em São Caetano. Dia 24, em Santo André. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



Antonio Martins, 90. Natural de São José do Rio Pardo (SP). Residia no bairro Barcelona, em São Caetano. Dia 20. Crematório Vila Alpina.



Zolaina Pereira da Hora, 90. Natural de Queimadas (BA). Residia no bairro Santa Maria. Dia 22. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



Odete D’Andrea Bella, 80. Natural de Presidente Venceslau (SP). Residia no bairro Santo Antonio, em São Caetano. Dia 23. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



Renato Guillardi, 80. Natural de São Caetano. Residia no Parque Jaçatuba, em Santo André. Dia 24. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



Versi Antonio de Oliveira, 67. Natural de Belo Horizonte (MG). Residia no Parque Jaçatuba, em Santo André. Dia 24. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



Florisvaldo Cândido Goulart, 66. Natural de São Paulo (SP). Residia na Vila Oceanópolis, em Mongaguá (SP). Dia 24. Cemitério das Lágrimas.



Maria de Lourdes da Silva Duran, 64. Natural de Areias (SP). Residia no Parque Espacial, em São Bernardo. Dia 22. Cemitério São Caetano, Vila Paula.



Valéria Garcia, 49. Natural de São Caetano. Residia no bairro Cerâmica, em São Caetano. Dia 23. Cemitério das Lágrimas.



Mauá



Dorival Galego, 71. Natural de Santo André. Residia no Parque São Vicente, em Mauá. Dia 23, em Santo André. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis, em Santo André.



Ribeirão Pires



Silvério Rodrigues de Oliveira, 68. Natural de Ibaiti (PR). Residia no Distrito de Ouro Fino, em Ribeirão Pires. Dia 23, em Santo André. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica, em São Caetano.