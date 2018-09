Muito triste Alckmin não estar no 2º turno, cita Auricchio

Daniel Tossato



25/09/2018 | 07:13



O prefeito de São Caetano, José Auricchio Júnior (PSDB), afirmou que a ausência do ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin (PSDB) no segundo turno da disputa para presidente da República, como indica as mais recentes pesquisas de intenções de voto, é muito preocupante para a sigla.

“Para a legenda é muito triste que Gerado Alckmin não consiga estar no segundo turno. Mas tenho certeza de que isso (avanço de Alckmin à etapa final) acontecerá”, disse o tucano.

O chefe do Executivo de São Caetano falou que a salvação do presidenciável tucano é a possibilidade de reverter os votos úteis do antipetismo, que hoje caminham para o presidenciável do PSL, Jair Bolsonaro. “Se houver a possibilidade do voto útil ser considerado para ele, acho que Geraldo chegará ao segundo turno”, argumentou. A declaração foi dada antes da mais recente pesquisa Ibope, que apontou Alckmin com 8% das intenções de voto.

“É preciso mostrar para o povo que quem tem condição de ganhar do PT é Alckmin. Isso já está sendo feito. A propaganda eleitoral já está bem direcionada neste sentido”, apontou o prefeito, como sendo um caminho a ser seguido pelo candidato do PSDB.

Auricchio também arriscou palpites na corrida para o Palácio dos Bandeirantes e afirmou que João Doria (PSDB) já está consolidado como o candidato a ser batido no segundo turno. “Vejo os votos de Doria já muito bem consolidados, assim como os do (Paulo) Skaf (candidato do MDB). Acredito em segundo turno entre esses dois candidatos.”

Sobre participar de alguma agenda de Doria no Grande ABC, o prefeito de São Caetano desconversou. “Isso é uma demanda deles. Se houver convite, estaremos à disposição.”

Auricchio fez as afirmações após participar do lançamento da revista Trabalho e Transparência, idealizada pelo presidente da Câmara de São Caetano, Pio Mielo (MDB). A ideia do impresso é compilar os principais projetos do município e apresentar balanço para os moradores de São Caetano. Há também a possibilidade de a revista ser lançada a cada dois anos.