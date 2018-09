Mercadante prevê que Ciro e Haddad estarão juntos no 2º turno

24/09/2018 | 22:42



O ex-ministro da Casa Civil e da Educação Aloizio Mercadante (PT) afirmou na noite desta segunda-feira, 24, crer que o candidato Ciro Gomes (PDT) vai estar junto do presidenciável petista, Fernando Haddad, em um eventual segundo turno.

Falando a jornalistas após participar de ato de apoio às candidaturas do PT realizado por educadores e intelectuais na capital paulista, Mercadante lembrou a passagem de Ciro e do irmão dele Cid Gomes em ministérios de governos petistas.

"Eles têm uma história conosco e tenho certeza que estaremos juntos no segundo turno. Pelo que tudo indica, será com o Haddad. Se não fosse, nós estaríamos com ele", disse.

O ex-ministro evitou comemorar o desempenho de Haddad nas pesquisas, mas ressaltou que ele está crescendo a uma "velocidade extraordinária".

Na pesquisa Ibope/Estado/TV Globo divulgada nesta segunda-feira, Haddad cresceu de 19% para 22% em uma semana. No segundo turno, o petista aparece pela primeira vez vencendo o concorrente Jair Bolsonaro (PSL), por 43% a 37%.