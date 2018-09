Lauro lava as mãos sobre parcerias de Regina e Márcio com nomes de outras cidades: ‘É a democracia’

Junior Carvalho



25/09/2018 | 07:27



O prefeito de Diadema, Lauro Michels (PV), decidiu lavar as mãos no que se refere à divisão da dobrada oficial do governo entre o vice-prefeito Márcio da Farmácia (Podemos), candidato a deputado estadual, e Regina Gonçalves (PV), a federal.

Questionado pelo Diário sobre a movimentação de ambos em abrir espaço para nomes de fora da cidade, em detrimento à parceria exclusiva perseguida pelo próprio Parque do Paço nos últimos meses, Lauro foi enfático: “Acho que a democracia é assim, né?”, respondeu, sem titubear.

O prefeito adota a mesma postura de quatro anos atrás, quando apostou justamente em Regina e Márcio – porém em chapas contrárias às deste ano –, mas permitiu que tanto um quanto outro promovessem parcerias paralelas com candidatos forasteiros. No fim, nem Regina nem Márcio foram eleitos, enquanto que os candidatos de fora da cidade que ambos apoiaram, sim. “Acho que a dobrada dos dois está indo. Quem não vai de Márcio, vai de Regina. (Tudo bem se a dupla) Quer ir com um (candidato) e (outro) quer ir com outro (parceiro de dobrada). É a democracia, vou fazer o quê? Mas os dois estão bem fechadinhos e você (repórter) tem de perguntar para eles, né?”, salientou o prefeito, ao analisar que, assim como o governo tem permitido abrir espaços para nomes de cidades vizinhas, tem ocorrido o inverso. “Acho que a maioria dos votos, por ser uma eleição proporcional, fica na cidade. E uma minoria que vai voar, voa para a região, vai ajudar a região, porque o Alex (Manente, PPS, federal, com base em São Bernardo) é da região e o Thiago (Auricchio, PR, de São Caetano) é da região”, avaliou.

Nos últimos dias intensificaram os comentários pelos corredores do Paço diademense que Regina e Márcio se distanciaram nos últimos dias. Houve casos, inclusive, de cabos eleitorais de um dos dois rejeitarem material de campanha conjunto, como adesivos com a foto da dupla lado a lado. Já há santinhos de Márcio sendo distribuídos sem sugerir o chamado voto casado em seu projeto e no de Regina.

De outro lado, a ex-secretária também tem intensificado parcerias com Carla Morando (PSDB), primeira dama de São Bernardo e postulante a estadual, como mostrou o Diário na semana passada. JC