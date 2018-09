Alckmin sofre para atrair os paulistas

Raphael Rocha



25/09/2018 | 07:22



Ex-governador paulista e atual presidenciável do PSDB, Geraldo Alckmin vive dilema em seu Estado natal. O mais recente levantamento do Instituto Paraná Pesquisas mostra que o cenário ao tucano não é nada confortável em São Paulo. O estudo mostra Alckmin na terceira colocação, agora atrás de Jair Bolsonaro (PSL) e Fernando Haddad (PT). Enquanto Bolsonaro é citado por 30,4% dos eleitores e Haddad por outros 14,7%, Alckmin tem 14,4%. Justamente no Estado que, há quatro anos, conferiu seu quarto mandato a governador, e no primeiro turno. Pior do que isso é que o tucano vem perdendo fôlego em São Paulo. Na pesquisa de agosto, ele foi lembrado por 17% – à ocasião, Haddad contava com 7,3% de aceitação e Bolsonaro, 23,1%.

Confusão

Confusão foi registrada no calçadão da Coronel Oliveira Lima, no Centro de Santo André. Candidatos do MBL (Movimento Brasil Livre) à Câmara Federal e à Assembleia, Kim Kataguiri (DEM) e Arthur do Val (DEM), respectivamente, caminhavam pelo famoso calçadão e avistaram barraca de apoio à candidatura de Ivan Valente (Psol), atual deputado federal. Em vídeos que circulam nas redes sociais, Arthur do Val surge em bate-boca com Professor Chicão, militante do Psol de Santo André. O grupo do Psol afirma que houve provocação e intimidação por parte dos apoiadores dos democratas. Nos vídeos é possível ver também que a ala ligada ao MBL cantava contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e outros militantes de esquerda.

Engajamento

Vereador do PTB de São Bernardo, Aurélio Bacelar de Paula está realmente empenhado no pedido de votos para a dobrada oficial do governo de Orlando Morando (PSDB), formada pela primeira-dama Carla Morando (PSDB), a estadual, e pelo vice-prefeito Marcelo Lima (PSD), a federal. Muitos acreditavam que ele dividiria a atenção com nomes do partido, mas Aurélio é considerado internamente como um dos mais engajados do pleito da dupla são-bernardense.

Olhos na Casa

Na semana passada, Almir do Gás (PSDB) tomou posse como vereador de São Bernardo, por determinação da Justiça. Porém, nos bastidores, o retorno de Samuel Alves (PSDB) ainda tem rendido comentários entre os parlamentares, em especial os da base de sustentação. A desconfiança sobre Samuel vem ainda da primeira passagem dele pela Casa. Muitos vereadores acreditam que Samuel é o olho do governo nos bastidores do Legislativo.

Expectativa

Candidatos a deputado que tiveram registro indeferido pelo TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo) acreditam que nesta semana o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) deve analisar os pedidos de recurso impetrados contra a decisão da Corte estadual. Como faltam menos de duas semanas para a eleição, essa análise é considerada decisiva para a campanha desses nomes.

Desconfiança

A ausência do prefeito de Ribeirão Pires, Adler Kiko Teixeira (PSB), na atividade do governador Márcio França (PSB), candidato à reeleição, em São Bernardo, repercutiu mal na atividade. Enquanto o ato acontecida em São Bernardo, Kiko estava com o deputado estadual Caio França (PSB), filho de Márcio França, em uma feira livre em Rio Grande da Serra, onde foi prefeito por dois mandatos.

Carreata

Deputado campeão de votos em 2014, Celso Russomanno (PRB) fez carreata em Mauá, ao lado do deputado estadual Jorge Wilson (PRB) e de Vanelli Damo (PRB), filha da vice-prefeita de Mauá, Alaíde Damo (MDB) – Vanelli sairia candidata a federal, mas renunciou no meio do caminho. Russomanno percorreu as principais ruas e avenidas da cidade e dialogou com os eleitores.