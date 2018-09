Maria Sartori

Gerente sênior de recrutamento da Robert Half



25/09/2018



1 – Consegui nova oportunidade de trabalho e quando fui comunicar meu atual empregador sobre o desligamento ele ofereceu um aumento de salário em troca da minha permanência. Devo aceitar?

Aconselho você a não aceitar. Independentemente do que o seu empregador atual diga, toda contraproposta é uma atitude emergencial por parte da empresa. Já soube de empregadores que usaram a contraproposta como forma para ganhar tempo e segurar o profissional apenas enquanto buscavam outra pessoa para a função. Levantamento da Robert Half revelou que executivos que aceitaram contraproposta acabaram se desligando da companhia seis meses depois, demitidos ou por vontade própria. Ou seja, tenha como horizonte o longo prazo.

2 – Quais são os riscos à minha imagem ao aceitar uma contraproposta?

Dentre os riscos, destaco dois. O recrutador para o qual você deu a negativa vai avaliar você como um profissional movido apenas por questões financeiras, sem considerar pontos importantes, como plano de carreira e oportunidades de crescimento. Com relação ao atual empregador, é possível que ele fique inseguro quanto ao seu comprometimento com relação à empresa e entenda que você pode pedir nova demissão a qualquer momento.

3 – Se eu aceitar a contraproposta, quais cuidados devo tomar?

É importante que você cuide para não ter novamente insatisfações com relação ao trabalho, o que é fácil de acontecer. Em geral, quando busca por outra oportunidade de trabalho, o profissional possui insatisfações com a companhia que vão além da financeira, como relacionamento com a equipe, clima organizacional, modelo de trabalho, localização da empresa, entre outras. Pode ser que, momentaneamente, o aumento de salário gerado pela contraproposta satisfaça suas necessidades, mas, com o passar do tempo, a remuneração maior não amenize as demais insatisfações.

4 – Quais outros prejuízos você vê para quem aceita uma contraproposta?

Além dos que citei, é possível que você demore a receber novos aumentos, já que recebeu uma elevação salarial que não estava no planejamento da empresa; e seu salário fique acima da média praticada pelo mercado, o que dificultará futuras movimentações. Sem contar que, como o atual empregador só te valorizou financeiramente diante do seu desejo de sair, é possível que não faça parte da cultura da empresa investir em ações de retenção de talentos, o que não é um bom sinal.

5 – Sou empregador, por que não devo fazer uma contraproposta?

Acredito que é importante olhar para a rotatividade dentro das empresas como oportunidade de oxigenar a companhia e agregar diversidade de ideias e experiência aos negócios. O ponto de atenção do empregador deve estar em investir em ações que garantam um índice saudável. É fato que a alta rotatividade tende a gerar perda de conhecimento, prejuízo na qualidade das entregas e desperdício de investimento em treinamento. Porém, quando o índice é próximo a zero, é possível que um cenário de comodismo esteja sendo acobertado. Um aumento salarial não vai garantir que o profissional produza mais e melhor, além de comprometer o clima entre os integrantes da equipe.





