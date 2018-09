Ribeirão Pires disponibiliza novas vias do cartão BOM

do Diário OnLine



24/09/2018



Devido a procura pelo serviço disponibilizado na semana passada, a unidade móvel de atendimento para emissão das primeiras e segundas vias do cartão BOM Sênior - acima de 60 anos - estará no Terminal Rodoviário de Ribeirão Pires (Rua Capitão José Galo, 85), nesta terça, quarta e quinta-feira (25, 26 e 27 de setembro). O atendimento será realizado por ordem de chegada com disponibilização de senhas, das 8h às 17h. Para emitir os cartões basta apresentar os documentos: CPF, RG e comprovante de endereço originais.